Wie soll das Land auf hybride Bedrohungen reagieren?

Rund 200 Gäste kamen zu einer hochkarätig besetzten Veranstaltung im Mindelheimer Forum über „Zentrale Herausforderungen für die Landes- und Bündnisverteidigung: Brauchen wir ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr in Deutschland?“ Veranstalter war der Bayerische Soldatenbund (BSB), ein militärischer Traditionsverband mit über 60.000 Mitgliedern. Auf dem Podium saßen der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Dr. Florian Herrmann, der neu gewählte BSB-Präsident, Generalmajor a.D. Norbert Wagner, sowie der BSB-Vizepräsident und Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl.

In seinem Grußwort zeigte sich Landrat Alex Eder überrascht über das große Interesse am Thema Landesverteidigung: „Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Thema jemals wieder einen Saal füllt, doch die Zeiten ändern sich – wir bewegen uns zwischen Krieg und Frieden.“ Eder sprach sich klar für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr aus: „Wir müssen uns besser wappnen – militärisch wie zivil. Jeder sollte zur Verteidigungsfähigkeit beitragen.“

Cyberangriffe und Sabotageakte als Nadelstiche zur Destabilisierung

Den Impuls zur Diskussion lieferte Oberst a.D. Richard Drexl, ehemaliger BSB-Präsident und Kommandeur des Technischen Ausbildungszentrums Süd in Kaufbeuren. Er skizzierte die veränderte Kriegsführung: Drohnen seien mittlerweile für 80 Prozent der Opfer im Ukrainekrieg verantwortlich. Zwar existieren Abwehrmöglichkeiten, doch ein flächendeckend wirksames Schutzsystem fehle. Cyberangriffe, Sabotageakte und Terroranschläge seien gezielte Nadelstiche zur Destabilisierung der Gesellschaft.

Florian Herrmann, von Pohl augenzwinkernd als „bayerischer Verteidigungsminister“ vorgestellt, sprach von einer „Zeitenwende“ seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Die Weltordnung habe sich verändert, glaubhafte Abschreckung sei unerlässlich. Neben militärischen Herausforderungen müsse auch die innere Sicherheit gestärkt werden. Herrmann befürwortete, dass die Landespolizei künftig Aufgaben zur Drohnenabwehr übernehmen solle – als Zeichen eines wehrhaften Rechtsstaats.

Die Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit ist nicht mehr zeitgemäß, sagt der Militärexperte

Der Handlungsbedarf bestehe bereits seit 2007/08, betonte Generalmajor Wagner. Die hybride Bedrohungslage werde sich weiter verschärfen. Er forderte eine Stärkung des Verteidigungswillens und ein zügiges Hochrüsten des Heimatschutzes. Die Trennung zwischen innerer und äußerer Sicherheit sei nicht mehr zeitgemäß. Die Bundeswehr sei derzeit weder personell noch materiell ausreichend aufgestellt.

In der Diskussion um ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr erinnerte Herrmann daran, dass jeder Bürger nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten habe. Die Wiedereinsetzung der ausgesetzten Wehrpflicht sei zwar der einfachste Weg. Für mehr fehle derzeit eine verfassungsändernde Mehrheit. Eine schrittweise Einführung bis 2029 sei daher realistisch.