Bad Wörishofen

vor 1 Min.

Bad Wörishofen setzt auf Pflicht zum Spielplatzbau

Plus Bad Wörishofen will familienfreundlicher werden. Wer in größerem Stil baut, soll künftig auch Angebote für Kinder schaffen. Die Erweiterung eines Kurhotels stößt auf großen Zuspruch.

Von Helmut Bader

Wenn ein Kurhotel vergrößert wird, ist dies bei den politisch Verantwortlichen in Bad Wörishofen immer ein Grund zur Freude, so auch diesmal. Zudem soll Bad Wörishofen familienfreundlicher werden. Eine Pflicht zum Bau von Spielplätzen bei größeren Bauvorhaben ist auf dem Weg. Nun ist auch klar, wie teuer es wird, wenn man sich daran nicht hält.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .