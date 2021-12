Stadtentwicklung

Knackt Mindelheim bald die 20.000-Einwohner-Marke?

Plus In 30 Jahren könnten in der Kreisstadt 5000 Menschen mehr als heute leben. Die Stadt macht sich schon heute Gedanken darüber, wo sie alle einmal wohnen könnten.

Von Johann Stoll

Der Mindelheimer Stadtrat hat einstimmig die Weichen dafür gestellt, dass Mindelheim auch in Zukunft kräftig wachsen kann. Um mehr als 5000 Menschen könnte sich die Einwohnerzahl bis in 30 Jahren in Mindelheim erhöhen. All diese Menschen sollen im Mindelheimer Norden unterkommen können, wo heute noch Wiesen und Äcker liegen.

