Stadtkapelle Mindelheim eröffnet neues Musikerheim: ein Ort für Kreativität und Gemeinschaft

Mindelheim

Die Stadtkapelle präsentiert stolz ihr neues Musikerheim

Nach jahrelangen Planungen und viel Eigenleistung kann sich das neue Musikerheim sehen lassen. Beim Neubau gab es auch ein verzwicktes „Puzzle für Erwachsene“.
Von Andreas Zündt
    • |
    • |
    • |
    Mehr als 20.000 Stunden Eigenleistung stecken im neuen Zuhause der Stadtkapelle Mindelheim. Es wird vom 3. bis 5. Oktober feierlich der Öffentlichkeit vorgestellt.
    Mehr als 20.000 Stunden Eigenleistung stecken im neuen Zuhause der Stadtkapelle Mindelheim. Es wird vom 3. bis 5. Oktober feierlich der Öffentlichkeit vorgestellt. Foto: Andy Zündt

    Die Erleichterung ist Martin Jall von der Stadtkapelle Mindelheim ebenso anzumerken, wie der Stolz auf das Erreichte: Nach knapp fünf Jahren Bauzeit und vier weiteren der Planung ist das neue Zuhause des Vereins so gut wie fertig. Hier und da fehle noch ein Pinselstrich, eine Abdeckung oder das eine oder andere Detail, verrät der Leiter der Arbeitsgemeinschaft Medien, doch auch dies sei bis zum kommenden Wochenende sicher erledigt. Dann nämlich wird das neue Musikerheim östlich der Eichet-Kapelle mit einem großen Fest der Öffentlichkeit vorgestellt. Bis dahin jedoch war einiges an Schweiß, Geduld und Nervenstärke gefragt.

