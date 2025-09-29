Die Stadtkapelle präsentiert stolz ihr neues Musikerheim

Die Erleichterung ist Martin Jall von der Stadtkapelle Mindelheim ebenso anzumerken, wie der Stolz auf das Erreichte: Nach knapp fünf Jahren Bauzeit und vier weiteren der Planung ist das neue Zuhause des Vereins so gut wie fertig. Hier und da fehle noch ein Pinselstrich, eine Abdeckung oder das eine oder andere Detail, verrät der Leiter der Arbeitsgemeinschaft Medien, doch auch dies sei bis zum kommenden Wochenende sicher erledigt. Dann nämlich wird das neue Musikerheim östlich der Eichet-Kapelle mit einem großen Fest der Öffentlichkeit vorgestellt. Bis dahin jedoch war einiges an Schweiß, Geduld und Nervenstärke gefragt.

Andreas Zündt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87719 Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikerheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis