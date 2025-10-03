Festival der Nationen: Soyoung Yoon springt für erkrankten Radulović ein

„Man muss zwischenzeitlich fragen: Wird man Weltstar, weil man in Bad Wörishofen war?“ Bayerns Kunstminister Markus Blume stellte diese Frage mit einem Augenzwinkern in seiner Rede zur Eröffnung des Festivals der Nationen. Eine überraschende Umbesetzung bringt sie wieder auf den Tisch. Soyoung Yoon springt für Stargeiger Nemanja Radulović ein, der seinen Auftritt am Samstagabend krankheitsbedingt abgesagt hat.

Ein hochkarätiges Konzertprogramm erwartet die Zuhörer am 4. Oktober, um 20 Uhr, nun mit einer neuen Besetzung an der Violine. Die international gefeierte Geigerin Soyoung Yoon wird den Part für Tschaikowskys Violinkonzert übernehmen. „Sie wurde 2012 mit dem „Prix Young Artist of the Year“ beim Festival der Nationen ausgezeichnet und konzertiert heute auf allen Bühnen weltweit“, erinnert Festival-Mitorganisator Werner Roch.

Das Programm bleibt gleich. Die ehemalige Preisträgerin trifft dabei auf den neuen Preisträger. An dem Abend erhält der junge Pianist Tsotne Zedginidze den „Prix Young Artist of the Year“.