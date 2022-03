Die Allgäuer Unternehmen kommen gut aus der Krise

Plus Betriebe suchen intensiv nach Personal. Es gibt mehr Stellenangebote als noch vor Corona.

Gute Nachrichten vom Allgäuer Arbeitsmarkt im Februar: Die Arbeitslosigkeit sinkt und Unternehmen suchen wieder verstärkt nach neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. „Momentan sieht es danach aus, dass sich die Arbeitslosigkeit auf leicht niedrigerem Niveau einpendelt als direkt vor der Corona-Krise“, erklärt Maria Amtmann, Chefin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. „Es freut uns sehr, dass im Februar 1242 vormals Arbeitslose eine Erwerbstätigkeit aufnehmen konnten – dank der guten Angebote an gemeldeten Stellen.“