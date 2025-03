Statt Protesten: Bad Wörishofen kämpft für einen Windpark

Andernorts können Windparks entstehen und die Bevölkerung kämpft erbittert dagegen an - Stichwort Vesperbild. In Bad Wörishofen dürfen keine Windparks entstehen - und die Stadt geht dagegen vor. Der Regionalverband prüft die neuen Argumente der Kurstadt, die Windräder haben will. Eine Entscheidung steht bevor.

Bad Wörishofen kommt in der aktuellen Fassung der Vorranggebiete des Regionalverbands Donau-Iller nicht mehr vor. Vereinfacht gesagt gilt: Wer da nicht drinsteht, darf keine Windräder bauen. Deutlich wurde zuletzt, dass nicht die Radarführungmindesthöhe entscheidend für das Aus war. Trotzdem wären noch kleine Bereiche möglich gewesen. Dort allerdings leben Rot- und Schwarzmilane, was letztlich dazu geführt hat, dass überhaupt keine Flächen in Bad Wörishofen in die Liste der Vorranggebiete aufgenommen wurden.

Stadt und Stadtwerke wollen das nicht akzeptieren. Man könne es sich einfach nicht leisten, auf die Windkraft zu verzichten, hieß es zuletzt im Stadtrat. Bad Wörishofen will auch die Bürgerinnen und Bürger finanziell beteiligen, um die Akzeptanz für die Energiewende zu erhöhen. Zuletzt wurde bereits sondiert, ob bei Schlingen ein Windpark entstehen könnte. Das wäre nun nicht mehr möglich.

Die Stadt hat dem Regionalverband zwischenzeitlich deutlich gemacht, dass man mit technischen Möglichkeiten den Artenschutz herstellen könne. Als Positivbeispiel sollen dabei die Windräder in Fuchstal betrachtet werden. Bad Wörishofen hat den Regionalverband aufgefordert, die potenziellen Standorte für Windräder südlich und süd-süd-westlich von Schlingen bei Bad Wörishofen detaillierter zu untersuchen.

Im Regionalverband befasst man sich damit. „Derzeit erarbeiten wir in der Geschäftsstelle des Verbandes fachliche Bewertungen zu allen vorgebrachten Anregungen und Bedenken“, teilt Verbandsdirektor Markus Riethe mit. Damit ist der Verband gut beschäfitgt, denn laut Riethe gingen rund 1750 Stellungnahmen ein. „Am 27. Mai wird sich unser Planungsausschuss hiermit befassen“, kündigt der Direktor an. „Die entgültige Beschlussfassung zur Abwägung der Stellungnahmen ist in der Verbandsversammlung am 15. Juli vorgesehen.“

Auch Riethe sagt: „In Bad Wörishofen ist für die Nutzung der Windenergie der Artenschutz der limitierende Faktor.“ Der vorgeschlagene Bereich zur Nutzung der Windenergie liege in der Kurstadt bekanntlich in einem „Dichtezentrum der höchsten Kategorie eins des Fachbeitrags zum Artenschutz des Freisaates Bayern“. In Bad Wörishofen gebe es eine hohe Dichte an Brutplätzen für Rot- und Schwarzmilan. „Die Aufnahme von Gebieten mit einem sehr hohen Raumwiderstand wären demnach nur denkbar, wenn keine anderen, besser geeigneten Flächen“ in der Region zur Verfügung stünden, damit die gesetzlich Vorgabe erfüllt werden kann. Diese lautet, dass 1,8 Prozent der Flächen für Windparks zur Verfügung gestellt werden müssen.