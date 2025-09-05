Eishalle Bad Wörishofen wird doch nicht geschlossen – und erhält neuen Namen

Bad Wörishofen hat Finanzprobleme, das Haushaltsloch ist groß. Nun gibt es zwar einen vom Stadtrat genehmigten Haushalt, aber noch keine Entwarnung vom Landratsamt. Stattdessen hat die Kneippstadt Einrichtungen, welche spürbare Defizite verursachen, das Freibad beispielsweise oder auch die Eishalle. Kurz vor dem Beginn der Eislaufsaison wurde es deshalb nochmals kurz spannend, denn Bad Wörishofens Kämmerer plädierte eindringlich dafür, die Eishalle heuer überhaupt nicht zu öffnen. Es kam anders – und doch gibt es diesmal zwei einschneidende Neuerungen.

