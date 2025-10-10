Stau am Bahnübergang Pfaffenhausen: Was war mit der Schranke los?

Ein Defekt am Bahnübergang in Pfaffenhausen hat am Freitagnachmittag für Verkehrsbehinderungen gesorgt: Die Ampel an der Schranke zeigte Rotlicht, aber die Schranke selbst blieb oben – und auch ein Zug war nicht zu sehen. Das sorgte für entsprechende Verwirrung bei den Verkehrsteilnehmern.

Die Polizei bestätigt den Defekt auf Nachfrage unserer Redaktion, ist selbst aber nicht vor Ort, weil die Bahn bereits dabei sei, den Defekt zu beheben, so ein Sprecher.

Wie die Bahn am Abend auf Nachfrage mitteilt, gab es kurzzeitig eine technische Störung an der Schrankenanlage. In dieser Zeit fuhren die Züge mit verminderter Geschwindigkeit über den Bahnübergang. Dadurch hatten insgesamt zwei Züge auf der Strecke Günzburg–Mindelheim eine Verspätung von fünf bis zehn Minuten. „Die Ursache für die Störung ist uns derzeit nicht bekannt.“

Ortsdurchfahrt von Pfaffenhausen wegen Baustelle gesperrt

Hinzu kommt eine Baustelle in Pfaffenhausen: Dort wird seit Kurzem der Kanal saniert, ein Teil der Ortsdurchfahrt ist wegen der Bauarbeiten gesperrt.