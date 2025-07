Stau auf der A96 nach Unfall im Kohlbergtunnel

Ein Unfall im Kohlbergtunnel hatte am Freitagnachmittag sichtbare Folgen für viele, die dort auf der Autobahn unterwegs waren.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, kam es am Freitagnachmittag im Kohlbergtunnel auf der A96 bei Erkheim zu einem Auffahrunfall. Ein 50-jähriger Autofahrer musste auf dem linken Fahrstreifen wegen stockendem Verkehr abbremsen. Der nachfolgende Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei aufgefahren, so die Polizei. Der Unfall selbst sei nicht schwer gewesen, beide Autos waren fahrbereit.

Die Autos standen bis über die Anschlussstelle Stetten hinaus im Stau

Die Verkehrszentrale musste den Tunnel allerdings nach dem Unfall für etwa 30 Minuten in Richtung Lindau sperren. Das reichte schon, um einen erheblichen Rückstau auszulösen. Die Autos standen bis über die Anschlussstelle Stetten hinaus.

Die freiwillige Feuerwehr Mindelheim sicherte die Unfallstelle ab. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 8000 Euro. (mz)