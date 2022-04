Stetten

17-Jährige kommt mit Leichtkraftfahrzeug von der Straße ab

In Stetten hat es am Montag einen Unfall mit einem Leichtkraftfahrzeug gegeben.

Eine 17-Jährige ist am Montag mit ihrem Leichtkraftfahrzeug in Stetten von der Fahrbahn abgekommen. War an dem Unfall noch ein weiteres Fahrzeug beteiligt?

Ein Unfall mit einem Leichtkraftfahrzeug hat sich am Montagnachmittag in der Dirlewanger Straße in Stetten ereignet. Laut Polizeibericht geriet die 17-jährige Fahrerin ins rechte Bankett und steuerte daraufhin so stark gegen, dass sie nach links von der Fahrbahn abkam. War an dem Unfall noch ein anderes Fahrzeug beteiligt? Ob dabei noch ein weiteres Fahrzeug beteiligt war, sei Teil der polizeilichen Ermittlungen, heißt es im Pressebericht der Polizei. Die junge Frau blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich zu melden, Telefon 08261/76850.

