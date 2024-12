A96 war nach Unfall bei Stetten zeitweise gesperrt

Zu Behinderungen kam es auf der A96 nach einem Unfall am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages. Nach dem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge musste die Autobahn zwischen Stetten und Erkheim zeitweise gesperrt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall offenbar niemand. Ein Sportwagen und Transporter waren in den Unfall verwickelt. Der Autofahrer kollidierte mit dem Heck des Transporters. Dadurch kam der Transporter ins Schleudern, drehte sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Das Auto kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Ein zufällig hinzugekommener Notarzt aus Österreich sicherte die Unfallstelle und kümmerte sich um die Fahrzeuginsassen, die allesamt unverletzt blieben. Die alarmierte Feuerwehr Mindelheim sperrte die Richtungsfahrbahn Lindau und leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Stetten von der Autobahn ab. Der Transporter war noch fahrbereit und konnte die Heimfahrt fortsetzen, der Sportwagen musste abgeschleppt werden. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

A96 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis