Angetrunken und mit Handy auf der Autobahn unterwegs

Auf der A96 zwischen Mindelheim und Stetten fiel einer Streife der Autobahnpolizei ein 28-Jähriger auf, der während der Fahrt am Handy tippte.

Mit einem empfindlichen Bußgeld und einem mindestens einmonatigen Fahrverbot muss ein 28-Jähriger rechnen, der am Samstag gegen 18.40 Uhr mit einem Kleintransporter mit Bauwagen-Anhänger auf der Autobahn A96 in Fahrtrichtung Lindau unterwegs war. Er war zwischen Mindelheim und Stetten einer Streife der Autobahnpolizei aufgefallen. Sie hatte den Mann dabei beobachtet, wie er während der Fahrt auf dem Handy tippte, das er vor sich am Lenkrad hielt. Bei der anschließenden Kontrolle an der Anschlussstelle Erkheim stellte sich dann heraus, dass das nicht sein einziges Vergehen war: Die Beamten rochen eine deutliche Alkoholfahne, der Alkotest zeigte einen Wert von mehr als 0,25 Milligramm Alkohol pro Liter, was mehr als 0,5 Promille entspricht. Der 28-Jährige durfte deshalb nicht mehr weiterfahren. (mz)