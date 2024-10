Auto fängt auf Wiese Feuer

Die Polizei ist am Donnerstag gegen 2 Uhr zu einem Einsatz kurz vor Stetten gerufen worden: Auf einer Wiese stand ein Auto in Flammen. Die Feuerwehren aus Stetten, Kammlach und Apfelbrach löschten den Brand, an dem Auto entstand laut Polizei jedoch ein Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Der 24-Jährige hatte auf der Wiese bei Stetten offenbar das Schleudern geübt

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 24-jährige Besitzer des Autos auf mehreren Wiesen Schleuderübungen gemacht hatte. Dadurch überhitzte der Motor und das Auto fing Feuer. Außerdem entstanden durch die Schleuderübungen auf mehreren Wiesen Flurschäden. Zu ihrer Höhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Sie prüft nun auch die Fahreignung des 24-Jährigen. (mz)