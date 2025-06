Auto gerät auf der nassen A96 ins Schleudern

Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen auf der A96 in Fahrtrichtung Lindau einen Unfall verursacht. Laut Polizei verlor er auf Höhe des Baustellenbereichs bei Stetten vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schleuderte zunächst gegen zwei Warnbaken und kam dann im geschützten Baustellenbereich zum Stehen. Neben den Beschädigungen der Baustellenabsicherung entstand Totalschaden am Auto. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 12.000 Euro, teilt die Polizei mit. (mz)

