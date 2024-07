Auto überschlägt sich: 35-Jähriger schwer verletzt

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stetten und Laubers hat sich am Montageband ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Laut Polizei ist der 35-Jährige aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, schleuderte und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich und blieb in einem Graben liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrer nicht angeschnallt. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Den Führerschein des Unfallfahrers stellten die Beamten sicher und ordneten zudem eine Blutentnahme an. (mz)

