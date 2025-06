Autofahrer findet kleines Kätzchen

Tierischer Einsatz für die Polizei im Unterallgäu: In der Sonntagnacht hat sich ein besorgter Verkehrsteilnehmer bei dem Beamten gemeldet und erzählt, dass er in unmittelbarer Nähe zur Autobahnauffahrt Stetten eine Babykatze am Straßenrand entdeckt hatte.

Katze bei Stetten gefunden: Wem gehört das Tier?

Auch nach einiger Wartezeit kam kein Muttertier hinzu, berichtet die Polizei. Das Kätzchen war hingegen sehr anhänglich. Der Finder übergab das Kätzchen der Polizei Mindelheim, wo es mit Nahrung versorgt und an eine Pflegestelle abgegeben wurde. Sollte jemand das Tier vermissen, kann er sich an die Polizei Mindelheim wenden.

Katzenbabys stellen mittlerweile für die Tierheime in der Region eine echte Herausforderung dar, teils sind die Einrichtungen komplett überfüllt. Das Tierheim fordert mittlerweile eine Kastrationspflicht für Freigänger - auch im Unterallgäu. „Überfahrene Kitten, neben denen die Mama am Straßenrand trauert, schwer kranke Kitten: Wir haben hier tagtäglich gravierende Fälle“, sagt Melanie Kühn, Leiterin des Tierheims Beckstetten. In der Region gebe es einige Hotspots, wo besonders viele streunende Katzen leben – auch zwei im Unterallgäu.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 145.298 (Stand: Ende 2023)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Mindelheimer Heide, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de