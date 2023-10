Stetten

Autofahrer stößt an der Auffahrt zur A96 mit Lkw zusammen

An der Autobahnauffahrt bei Stetten ist am Samstag ein Auto mit einem Sattelzug zusammengestoßen.

Weil er ein Stoppschild an der Autobahnauffahrt bei Stetten missachtet hat, ist ein 50-Jähriger am Samstag in einen Sattelzug geprallt. Dabei entstand ein beträchtlicher Schaden.

Ein Unfall hat sich am Samstagmittag an der Auffahrt zur A96 bei Stetten ereignet. Wegen einer Baustelle auf der Autobahn gibt es dort derzeit keinen Beschleunigungsstreifen. Wer auf die Autobahn auffahren will, muss deshalb an einer Stoppstelle anhalten. Ein 50-jähriger Autofahrer missachtete diese jedoch und stieß in der Folge mit einem Sattelzug zusammen, dessen Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Wie die Polizei mitteilt, blieben beide Fahrer unverletzt, an ihren Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. (mz)

