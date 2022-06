Der neue Spielplatz in Stetten ist eröffnet

Seit Freitag können sich die Kinder in Stetten auf ihrem neuen Spielplatz zwischen der Pfarrhofstraße und der Kohlstattstraße austoben.

In Stetten dürfen die Kinder seit Freitag den neuen Spielplatz in Beschlag nehmen, dessen Bau Gemeinderatsmitglied Ignaz Beck (rechts) initiiert hatte. 120.000 Euro hat sich die Gemeinde das in Naturholz gehaltene Kinderparadies kosten lassen, das Amt für ländliche Entwicklung schoss fast die Hälfte, 56.000 Euro, zu.

„Der Spielplatz steht allen Kindern offen“, stellt Bürgermeister Uwe Gelhardt (links) klar, da sich Gerüchte gestreut hätten, dass nur Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren die Spielgeräte benutzen dürften. „Die Kinder wissen selbst genau, was sie können und was nicht“, ist er sich sicher. Dem stimmt Initiator Beck zu.

Alles da, was ein Kinderherz höher schlagen lässt

Von der Baumstammschaukel bis hin zum Klettergerüst, der Rutsche oder dem Schaukelpferd, alles ist vorhanden. Beck freut sich außerdem, dass die beauftragte Firma den Spielplatz zwischen der Pfarrhofstraße und Kohlstattstraße in solch kurzer Zeit fertiggestellt hat. Das Areal befindet sich am Fußweg, der die Pfarrhofstraße mit der Kohlstattstraße verbindet.