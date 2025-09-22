Icon Menü
Stetten: Erster Schultag in Stetten

Stetten

Erster Schultag in Stetten

Neue Erstklässler in der Klasse 1/2 an der Grundschule Stetten
Von Jürgen Mayr für Grundschule Kammlach
    Klassenleiterin Anna-Lisa Radmüller mit der Klasse 1/2 der Grundschule Stetten.
    Klassenleiterin Anna-Lisa Radmüller mit der Klasse 1/2 der Grundschule Stetten. Foto: Grundschule Kammlach

    Mit großen Schultüten, leuchtenden Augen und einer Portion Aufregung starteten die neuen Erstklässler in der Klasse 1/2 in Stetten in ihren ersten Schultag. Das Bild zeigt die Klasse 1/2 in Stetten mit ihrer Klassenlehrerin Anna-Lisa Radmüller.

