Erster Schultag in Stetten

Mit großen Schultüten, leuchtenden Augen und einer Portion Aufregung starteten die neuen Erstklässler in der Klasse 1/2 in Stetten in ihren ersten Schultag. Das Bild zeigt die Klasse 1/2 in Stetten mit ihrer Klassenlehrerin Anna-Lisa Radmüller.

