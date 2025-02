Frau war nach Zusammenstoß im Auto eingeklemmt

Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag an der Kreuzung bei der Autobahnanschlussstelle Stetten die Vorfahrt eines anderen Wagens übersehen und so einen Zusammenstoß verursacht. Bei dem Unfall wurden laut Polizei zwei Personen verletzt. Die Fahrerin des zweiten Wagens musste mit schwerem Gerät aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Stetten, Erisried, Apfeltrach, Kammlach und Mindelheim. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich nach Mitteilung der Polizei auf rund 28.000 Euro. Die Polizei sperrte den Unfallbereich für den Verkehr. Auch die Abfahrt der Anschlussstelle Stetten war in Fahrtrichtung Lindau zeitweise gesperrt. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis