Hacker kapert Computer über ein Antivirenprogramm

Ein Nutzer in Stetten hat alles richtig machen wollen, und wurde doch Opfer von Hackern.

Gut gemeint hat es ein 31-jähriger Geschädigter, indem er seinen Computer vor Viren schützen wollte und sich ein entsprechendes Programm herunterlud. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Täter einen Fehler in der Software nutzte und sich so Zugang zum Email-Account des 31-Jährigen verschaffte. Darüber hinaus versuchte der Hacker, an weitere Benutzerkonten zu kommen und machte sich auch am Onlinebanking-Account des Opfers zu schaffen.

Die Beute bei dem Fall in stteten liegt bei rund 500 Euro

Letztlich erbeutete der Täter nur einen Onlinespiel-Account im Wert von etwa 500,00 Euro und möglicherweise zusätzliche Daten. Weitere Benutzerkonten brachte der Geschädigte schnell wieder unter seine Kontrolle. Er löschte die Antivirensoftware und änderte sämtliche Passwörter, damit hoffentlich kein weiterer Schaden entstehen kann. (mz)