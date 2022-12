Stetten wird nach Automatensprengung wieder mit Bargeld versorgt

Kunden der Genobank bekommen ihr Geld in Stetten vorerst kostenlos am Geldautomaten der Sparkasse.

Nach wie vor kann das Gebäude der Genossenschaftsbank Unterallgäu in Stetten nicht genutzt werden. Wie berichtet, haben bislang unbekannte Täter in der Nacht auf vorigen Freitag dort einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Dabei ist Sachschaden in bisher unbekannter Höhe entstanden.

Kriminelle sprengen Geldautomat: Bankgebäude beschädigt

Um die Bargeldversorgung der Kunden in Stetten zu gewährleisten, können Kunden der Genobank Unterallgäu bis auf Weiteres ihre Barauszahlungen kostenfrei über den Geldautomaten der Sparkasse in der Hauptstraße vornehmen.

Die Genobank setzt nach der Sprengung gefährdete Automaten außer Betrieb

Darüber hinaus hat die Genobank im Unterallgäu ihre Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Die sehr gefährdeten Geldautomaten in den Wörishofer Ortsteilen Kirchdorf und Stockheim wurden bis auf Weiteres außer Betrieb genommen.

Auch die Sicherheitsmaßnahmen an allen anderen Geldautomatenstandorten sollen bald verstärkt werden, damit die Bargeldversorgung weiterhin gewährleistet ist. (mz)