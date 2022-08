Stettener Garten-Expertin schreibt Buch: So macht der Garten glücklich

Annette Born aus Stetten hat ein Buch geschrieben, das am Dienstag im Fernsehen und am Mittwoch in Mindelheim vorgestellt wird.

Ein ganz anderes Gartenbuch, eine Anleitung zum Glücklichsein im Garten, ist jetzt im Kosmos-Verlag erschienen. Geschrieben es Annette Born aus Stetten, die im Laufe der Zeit in ihrer Arbeit mit Gärten, Pflanzen und Menschen viele Erfahrungen gewonnen hat.

Born studierte Gartenbau in Weihenstephan und leitete danach mehrere Jahre Baumschulen und Staudengärtnereien. 2008 gründete sie die Firma „Gärtnern Hand in Hand – Die Gartenbegleitung“, und bietet Seminare, etwa zu Waldbaden und Räucherpflanzen, aber auch Gartenberatung und Selbsterfahrungskurse an. All das ist in ihr Buch „Mit dem Garten gemeinsam wachsen“ eingeflossen: „Es geht viel um den Menschen: Wie kann ich meinen Garten gestalten und nutzen, dass es kein Stress ist, sondern mir guttut“, erklärt Born.

Ein Gartenzwerg gibt Tipps für Gartenfreunde

Sie wohnt in Stetten. Neben dem Haus, wie zu erwarten, ein großer Garten, unterteilt in verschiedene Bereiche, mit Ruheinseln zum Genießen. Und da gibt es auch Gartenzwerge, ein Diskussionsthema in ihrer Familie, wie sie zugibt. So ein Gartenzwerg taucht auch in ihrem Buch auf. Er gibt Tipps, lädt beispielsweise ein, einen Minigarten in einer Kiste zu entwerfen. „Die Hinweise sollen leicht und spielerisch rüberkommen, auch mal mit einem Augenzwinkern“, so Born. Singen und Pfeifen bei der Gartenarbeit seien etwa ein gutes Zeichen, dass sie Freude macht und nicht zu anstrengend wird.

Die Leserinnen und Leser sollen herausfinden, welcher Gartentyp sie sind, welcher Garten zu ihnen passt und welche Gartenarbeiten als Ausgleich helfen. Das Buch lädt ein, Parallelen zu erkennen: „So ist das im Garten – wie ist es bei mir?“ Gärtnerisches Wissen kommt dennoch nicht zu kurz, etwa zu Kleinbäumen wie Goldregen, Eberesche oder Spitz-Ahorn, zu robusten Gehölzen für frei wachsende Hecken, zu Blumen (mit einem extra Kapitel über Rosen) und Stauden.

Die Stettenerin Annette Born beschreibt immer wieder kleine Gartenabenteuer

Schwerpunkt bleibt aber die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Garten. Da werden immer wieder „Kleine Gartenabenteuer“ beschrieben, wie Übernachten im Garten, Gedanken zum Umgang mit Steinen im Garten, oder die Frage: Was bedeuten mir Wege und Ausblicke im Garten? Oder die Nachbarn? Wie pflege ich am besten ein harmonisches Miteinander? Denn auch das sei wichtig, um sich im Garten wohlzufühlen. „Wer bewusst den Garten so gestaltet, dass er zu einem passt, der baut auch automatisch eine besondere Beziehung zu diesem auf, was nur sehr schwer möglich ist, wenn er von einem Gärtner fertig angelegt wurde“, erklärt die Fachfrau.

Wenn dabei einmal etwas schief gehe, sei das auch nicht schlimm. „Nicht gleich sich selbst die Schuld geben, der Boden, das Licht, Schädlinge ... das kann viele Ursachen haben“, sagt Born, die zu Gelassenheit rät und ergänzt: „Im Garten zu arbeiten ist gesund, eigentlich viel besser als Sport!“

Am Dienstag, 16. August, wird das Buch bei einem Gespräch mit Annette Born in der Abendschau im Bayerischen Rundfunk vorgestellt (18 Uhr), tags darauf ist sie bei Bücher Thurn in Mindelheim von 16 bis 18 Uhr unter dem Motto „Gartengespräche mit Annette Born“ zu treffen.