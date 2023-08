Drei Radler stürzen und kommen ins Krankenhaus

Drei Personen sind bei zwei Fahrradunfällen am Dienstag gestürzt und haben sich verletzt.

Mit zwei Fahrradunfällen war die Mindelheimer Polizei am Dienstag beschäftigt. Am Mittag stürzte Polizeiangaben zufolge ein 56-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt bei Stetten. Der Mann war im Rahmen der Fahrradkundgebung „Tour de Natur“ mit einem Liegefahrrad unterwegs und stürzte bei leicht abschüssiger Fahrt auf den Asphalt, so die Polizei. Er zog sich eine Kopfplatzwunde sowie Schürfwunden zu. Polizeibeamte, die den Kundgebungskonvoi von etwa 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern begleitet hatten, leisteten Erste Hilfe und nahmen den Verkehrsunfall auf. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Zwischen Nassenbeuren und Mattsies stürzten zwei Radler

Kurze Zeit später stürzte zwischen Nassenbeuren und Mattsies ein Ehepaar, das mit seinen Pedelecs unterwegs war. Eine Ursache für den gemeinsamen Sturz konnten die Eheleute laut Polizei nicht nennen. Beide Personen verletzten sich leicht und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. An den Fahrrädern entstand ein geringer Sachschaden. (mz)