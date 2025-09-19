Überholende Autos stoßen zusammen

Zwischen Stetten und Erisried wollte am Donnerstag eine 66-jährige Autofahrerin ein landwirtschaftliches Gespann überholen, das vor ihr fuhr. Dabei übersah sie laut Polizei jedoch das Auto eines 77-Jährigen, der hinter ihr fuhr und ebenfalls bereits zum Überholen angesetzt hatte. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 12.000 Autos, verletzt wurde glücklicherweise jedoch niemand. (mz)

