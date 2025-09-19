Icon Menü
Stetten: Überholende Autos stoßen zusammen

Stetten

Überholende Autos stoßen zusammen

Zwischen Stetten und Erisried hat es am Donnerstag gekracht. Dabei entstand ein beträchtlicher Schaden.
    Beim Überholen sind zwischen Stetten und Erisried am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen.
    Beim Überholen sind zwischen Stetten und Erisried am Donnerstag zwei Autos zusammengestoßen. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolfoto)

    Zwischen Stetten und Erisried wollte am Donnerstag eine 66-jährige Autofahrerin ein landwirtschaftliches Gespann überholen, das vor ihr fuhr. Dabei übersah sie laut Polizei jedoch das Auto eines 77-Jährigen, der hinter ihr fuhr und ebenfalls bereits zum Überholen angesetzt hatte. Beim Zusammenstoß der beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 12.000 Autos, verletzt wurde glücklicherweise jedoch niemand. (mz)

