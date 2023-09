Unfall an Autobahnauffahrt: Autofahrerin kollidiert mit Lkw

An der A96-Anschlussstelle Stetten ist am Montag ein Unfall passiert: Eine Autofahrerin hatte dort einem Lastwagen die Vorfahrt genommen.

Glimpflich endete ein Unfall, der sich am Montag an der Anschlussstelle der A96 in Stetten ereignet hat. Eine 30-Jährige wollte dort in Richtung Lindau auf die Autobahn auffahren. Wegen einer Baustelle auf der Autobahn musste sie an der Auffahrt an einem Stoppschild halten und übersah dabei laut Polizei einen Lkw mit Anhänger, auf dem ein Auto geladen war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand am Auto der 30-Jährigen ein Schaden von rund 4000 Euro. Den Schaden am Lkw-Anhänger und dem geladenen Pkw schätzt die Polizei auf rund 2300 Euro. Verletzt wurde niemand. (mz)