Unfall auf der A96: Leitplanke wirkt wie ein Katapult

Ein Autofahrer wollte auf der A96 einem Tier ausweichen und kam von der Fahrbahn ab.

Großes Glück hatte ein Autofahrer, der am Freitagnachmittag auf der A 96 einem Tier ausgewichen ist. Gegen 15 Uhr fuhr der 72-Jährige mit seinem BMW in Richtung Lindau, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte. Laut Polizei wich der Fahrer nach rechts aus und kam dadurch von der Fahrbahn ab. Da sich an dieser Stelle am Fahrbahnrand eine abgesenkte Leitplanke befand, wirkte diese wie ein Katapult. Das Auto wurde in die Luft gehoben und über die Leitplanke geschleudert. Der Wagen schlitterte im Grünstreifen noch etwa 100 Meter an der Rückseite der Leitplanke entlang, streifte zwei Schilder und kam schließlich auf allen vier Rädern wieder zum Stillstand. Obwohl der Wagen rundherum beschädigt wurde, konnte der Fahrer unverletzt aus seinem Auto steigen. Das unbekannte Tier blieb wohl ebenfalls unverletzt, so die Polizei. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Feuerwehr Mindelheim wurde zur technischen Hilfeleistung und Absicherung hinzugerufen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. (mz)