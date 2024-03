Unfall beim Abbiegen: 5000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat die Länge seiner Ladung unterschätzt, ein anderer die Teile auch noch übersehen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

In Stetten kam es am Dienstagnachmittag an der Ecke Unggenrieder und Hochvogelstraße zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter samt Anhänger die Unggenrieder Straße in westlicher Richtung. An der Hochvogelstraße bog er links ab, musste aber wegen des Gefälles abbremsen und unterschätzte die Länge der auf dem Anhänger aufgeladenen Gerüstteile.

Zur selben Zeit befuhr ein 88-jähriger Mann die Unggenrieder Straße. Er übersah die in seine Fahrbahn ragenden Teile und es kam zum Zusammenstoß. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Am Auto des 88-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Den Fahrer des Gespanns erwartet ein Bußgeldverfahren, so die Polizei. (mz)