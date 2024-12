Weil er auf der winterlichen Straße zu schnell unterwegs war, ist ein 20-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Dienstag an der Einmündung der Dorf- in die Wertachtalstraße in Stockheim von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2500 Euro. Den 20-Jährigen erwartet eine Anzeige. (mz)

