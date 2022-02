Stockheim

14:00 Uhr

Bürgermeister für die NPD: Warum trat Donath nicht unabhängig an?

Plus 1966 wurde Hermann Donath Bürgermeister von Stockheim - als einstiger NSDAP-Mann und für die NPD. Was Autor Eggert Blum über die NS-Forschung sagt.

Von Markus Heinrich

Ein Buch bewegt die Menschen. Mindelheim lässt nach dem Erscheinen des zwölften Bandes von „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“ über NS-Belastete im Allgäu die NS-Vergangenheit der Stadt aufarbeiten. In Bad Wörishofen rückte der einstige NPD-Bürgermeister von Stockheim, Hermann Donath, wieder ins Blickfeld. Der Autor Egger Blum reagiert nun auf Kritik an seiner Donath-Darstellung. Geäußert hatte diese Dietrich Donath in einem Leserbrief in der Mindelheimer Zeitung. Dass Donath darin unter anderem „ein Konvolut von Tatsachen, Vermutungen und Spekulationen“ unterstellte, will Blum so nicht stehen lassen.

