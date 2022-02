Der NPD-Bürgermeister von Stockheim

Hermann Donath war ein strammer Nazi, konnte aber nach dem Krieg unbehelligt weitermachen – als Rathauschef in Stockheim und Mitgründer der NPD.

Auch 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges hat die Zeit des Nationalsozialismus nichts von ihrem Schrecken verloren. Angesichts der Ermordung von sechs Millionen Juden, der massenhaften Erschießung von Zivilisten in Osteuropa und der Gräueltaten auch gegen Andersdenkende oder Menschen mit Behinderung fragen sich viele auch heute: Wie konnte es so weit kommen? Wer waren die Täter?

Eine aktuelle Buchreihe lenkt den Blick auf die NS-Akteure im Allgäu. „Täter Helfer Trittbrettfahrer – NS-Belastete aus dem Allgäu“ ist im Kugelberg Verlag erschienen. In dem von Dr. Wolfgang Proske herausgegebenen Sammelband sind auch neueste Erkenntnisse aus dem Unterallgäu enthalten. Ein Kapitel ist dem Stockheimer Hermann Donath gewidmet, der in mehrfacher Hinsicht eine schillernde Figur auch in der Nachkriegszeit war.

Nach dem Krieg konnte Hermann Donath seine politische Karriere als Bürgermeister von Stockheim unbehelligt fortsetzen

Donath war NSDAP-Gruppenleiter. Nach dem Krieg hat er sogar eine in Deutschland einzigartige Karriere gemacht: Er blieb nicht nur unbehelligt. Er konnte sogar weitermachen und war von 1966 bis 1978 Erster Bürgermeister von Stockheim – für die rechtsextreme NPD, die er mitgegründet hat.

Wer war dieser Donath? 1906 wurde er bei Dresden geboren und wuchs in der ersten Natursaftkelterei auf. Hermann Donath wollte aber Müller werden. Deshalb kaufte ihm sein Vater 1925 die Mühle in Stockheim, die noch heute den Namen Donath trägt, mit der ursprünglichen Familie aber nichts mehr zu tun hat. Hermann Donath war 19 Jahre jung, als er nach Stockheim kam. Die Mühle war kurz zuvor abgebrannt und stand deshalb zum Verkauf.

Auch 1984 behauptete Hermann Donath noch wahrheitswidrig, dass den Zweiten Weltkrieg nicht Deutschland begonnen habe

Stockheim war damals ein Bauerndorf mit 450 Einwohnern. Die Krisenjahre trafen nicht nur die städtische Bevölkerung. Die Bauern mussten mit sinkenden Milchpreisen kämpfen. Vielen drohte der Ruin. Die Zahl der Arbeitslosen stieg. Angesichts der Krise, die Donath wie so viele seiner Zeitgenossen auf die hohen Reparationszahlungen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg zurückführte, fand er zu den Nationalsozialisten.

Lesen Sie dazu auch

1984, ein Jahr vor seinem Tod, ließ Donath seine Lebenserinnerungen drucken. Darin behauptet er wahrheitswidrig, den Zweiten Weltkrieg habe nicht Deutschland begonnen. Nach dem „Blutsonntag“ von Bromberg, „der Ermordung vieler Deutscher in Danzig, die Generalmobilmachung in Polen“ sei der deutsche Einmarsch in Polen im September 1939 erfolgt. Tatsächlich erfolgte der Angriff nach einem von den Nazis inszenierten Überfall auf den Sender Gleiwitz. Donath hat bis zuletzt die Propaganda des NS-Regimes verbreitet.

Hermann Donath denunzierte Kritiker bei der Gestapo und beim Sicherheitsdienst

Am 1. April 1933 trat Donath in die NSDAP ein. Mindelheims Kreisleiter Ludwig Schug hat ihn sofort zum Stützpunktleiter ernannt. 1935 wurde er Ortsgruppenleiter und Zweiter Bürgermeister von Stockheim. Donath galt als Machertyp. Er mobilisierte das Dorf für die Verbesserung der Trinkwasserversorgung, des Kanalnetzes und des Uferausbaus der Wertach.

Zugleich schüchterte er Kritiker ein, stellte sie an den Pranger und denunzierte sie bei Gestapo und Sicherheitsdienst. Der bekannte SWR-Radiojournalist Eggert Blum nennt in seinem Aufsatz den Fall des Bad Wörishofer Schriftstellers Kotzbauer, den Donath als „politischen Hetzer“ anzeigte.

Am 8. Mai 1934 ließ Donath ein Plakat aushängen mit dem Text: „Heute ist der Volksgenosse Franz Bachmann wegen aufreizender Reden ... von der Polizei in Schutzhaft genommen worden.“ Gegen Miesmacher und Stänkerer sei mit scharfem Durchgreifen zu rechnen. Bachmann starb 1947 an den Folgen einer KZ-Haft. Seine Schwester machte Donath für die KZ-Einweisung verantwortlich. Warum die Spruchkammer dem nach dem Krieg nicht nachgegangen ist, gehe aus den Akten nicht hervor, schreibt Blum.

Dank seine guten Netzwerks stufte ihn die Mindelheimer Spruchkammer nur als Mitläufer ein

Donath machte schnell als eifriger und talentierter Redner von sich reden. Das bescheinigte ihm Kreisleiter Schug. Dabei machte er aus seinem Antisemitismus kein Hehl. Im Dezember 1934 sagte er vor Bauern in Eppishausen: „Der Bauernstand wurde durch unseren Führer dem jüdischen Händlertum entrissen. Alle Volksschädlinge müssen ausgerottet werden.“ In Bad Wörishofen sprach er sich für die Zwangssterilisation von „rassisch Minderwertigen“ aus.

Im September 1942 kam Donath in der Ukraine zum Einsatz. Er wurde Filialleiter der Getreidebetriebe Ukraine GmbH. Die deutschen Besatzungstruppen sollten mit Getreide versorgt werden. Möglichst viele Nahrungsmittel sollten ins Reich verbracht werden. Für die einheimische Bevölkerung bedeutete das Massenhunger und Hungertod.

Nach dem Krieg konnte sich Donath auf sein Netzwerk verlassen. Vor allem aus Stockheim bekam er nahezu gleichlautende eidesstattliche Erklärungen zu seinen Gunsten. Die Spruchkammer in Mindelheim stufte ihn als Mitläufer ein.

Hermann Donath kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg in seine Mühle und die Politik zurück

Nach seiner Entnazifizierung übernahm Donath wieder seine Mühle. Dabei setzte er auf eine biologisch-dynamische Landwirtschaft. Viele Vorkämpfer einer gesunden, organischen Anbauweise waren vor 1945 Nationalsozialisten. Eggert Blum nennt Werner Kollath, Alwin Seifert, Dr. Friedrich Boas, Ewald Könemann oder den Kneipparzt Dr. Christian Frey aus Bad Wörishofen wie auch den Gründer der Reformhaus-Bewegung Werner Altpeter.

Hermann Donath kehrte auch in die Politik zurück. 1966 wurde er mit 52,5 Prozent der Stimmen zum Bürgermeister gewählt. Auch in den Kreistag rückte er ein. 1972 wurde er wiedergewählt. 1978 nach der Eingemeindung nach Bad Wörishofen wurde Donath Stadtrat der Kurstadt. Dass er die NPD mit aufgebaut hatte und in den 60er Jahren deren schwäbischer Bezirksvorsitzender war, störte die Mehrheit nicht.