Was kostet die Dorferneuerung Stockheim die Anwohner?

Plus Volles Haus in Stockheim, wo es um die Frage ging, wann die Bagger zur Dorferneuerung anrollen. Die Antwort darauf sorgte für Kritik.

Während die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aus der WM ausschied, planten zeitgleich in Stockheim viele Bürgerinnen und Bürger die Zukunft ihres Dorfes. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) freute sich sichtlich über den vollen Saal im Gasthof Adler – wenngleich die neuen Informationen dort zeitweise für Kritik sorgten.