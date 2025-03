Dorfstraße in Stockheim kann erneuert werden

Die Dorfstraße im Herzen Stockheims kann erneuert werden. „Die Stadt bekommt rund 878.000 Euro Fördermittel“, teilte Bürgermeister Stefan Welzel am Montagnachmittag mit.

Mit dieser Föderung könne man die Straße auf 420 Metern vollständig erneuern, so Welzel. Gleichzeitig will man etwas fürs Ortsbild tun, nachdem die geplante Dorferneuerung ins Wasser gefallen war, als die Bundesregierung die Mittel dafür gestrichen hatte. Der nun gewählte Weg geht über das Eler-Förderprogramm der Europäischen Union, rund 1,785 Millionen Euro würden veranschlagt.

Schnelles Internet soll in Stockheim ebenfalls möglich werden

Stadtwerke Bad Wörishofen und die Firma Miecom seien mit an Bord. Miecom treibe den Glasfaserausbau für schnelles Internet voran, die Stadtwerke nutzen den Bau für Leitungsarbeiten. „Ein zentrales Element der Straßen-Neugestaltung ist die Begrünung des mittleren Dorfstraßenbereichs zwischen der Kreisstraße im Norden und dem Stockheimer Landmarkt im Süden durch mehrere Baumstandorte“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Zudem wird zur Entlastung des bestehenden Mischwasserkanals ein neuer Regenwasserkanal installiert, der das anfallende Oberflächenwasser ableitet und so zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur beiträgt.“ Der Spielplatz werde aufgewertet und neu gestaltet.

Welzel dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in der Planungsphase mit Ideen eingebracht hatten. Zuletzt hieß es warten, ob der Wunsch aus Bad Wörishofen auch tatsächlich Wirklichkeit werden kann. Welzel kritisiert in diesem Zusammenhang einen Artikel unserer Redaktion vom Februar als „irritiered“ und „schlussendlich falsch“. Es geht um den Besuch eines Trios, das im Februar in Stockheim unterwegs war. „Die drei Personen haben sich nicht vorgestellt, sie haben sich unter anderem nach der Notwendigkeit der Parkbuchten vor unserem Gasthaus erkundigt“, erzählte damals Regina Häfele. Sie konnte sich vorstellen, dass dies mit der geplanten Sanierung der Straße im Oberdorf zu tun hat. „Ich habe in aller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht, dass diese Parkbuchten unerlässlich sind!“ Der Besuch hatte in Stockheim jedenfalls für Irritationen gesorgt, weil niemand sagen konnte, was der Anlass dafür war und es offenbar um die Dorfstraße ging. Eine Anfrage nach dem Besuch hatte Welzel bislang nicht beantwortet. „Wie das Tiefbauamt inzwischen ermitteln konnte, handelte es sich um

drei Vertreter des Amtes für ländliche Entwicklung (ALE), die wegen des ersten und bereits abgeschlossenen Bauabschnitts (nördliche Dorfstraße) ohne Kenntnis der Stadt im Ort unterwegs waren. Dieser Ortstermin stand laut ALE in keinem Zusammenhang mit dem ELER-Verfahren und es gab auch keine aktive Kommunikation mit Grundstückseigentümern“, schreibt der Bürgermeister nun.

Zwei Workshops und ein Arbeitskreis aus der Bürgerschaft mit sechs Sitzungen brachten die Planung in Stockheim gemeinsam mit Bauamt und ALE auf den Stand, der nun umgesetzt werden kann. Im Stadtrat gab es großen Rückhalt für das Projekt, der nötige Beschluss fiel im Juni 2024 einstimmig. (mz)