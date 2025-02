Einbrecher im Getränkemarkt: Fenster aufgehebelt

In der Nacht auf Samstag brach laut Polizei Bad Wörishofen ein bislang unbekannter Täter in die Lagerhalle eines Getränkemarktes in der Grünaustraße in Stockheim ein. Ein Fenster wurde gewaltsam aufgehebelt, der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich im betreffenden Zeitraum am Getränkemarkt aufgehalten haben, nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 entgegen. (mz)

