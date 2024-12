Erste Schritte zu einem ganz besonderen Bürgertreff

„In Stocka ist guat hocka“ – dieser zumindest unter Einheimischen bekannte Spruch könnte nun eine weitere Bedeutung bekommen. Schon bald könnte beim Landmarkt ein Café, eine neue Begegnungsstätte im Dorf entstehen - errichtet von Bürgerinnen und Bürgern.

Patricia Stelzer, Inhaberin des Landmarktes, hatte zu einem ersten Informationstreffen eingeladen. „Gut 30 Bürger waren der Einladung gefolgt; viele, die nicht kommen konnten, haben mir eine positive Rückmeldung gegeben“, freut sich Stelzer. Entstehen soll das Café in einem Wintergarten mit einer Fläche von etwa 28 Quadratmetern vor dem Laden an der Dorfstraße mit Zugang von außen und vom Landmarkt aus.

Maurer, Schreiner und Maler sind schon an Bord, doch gebraucht wird noch mehr

Für den Neubau suchte Stelzer jede Menge handwerklich begabte Mitbürger, gefunden hat sie bereits einen Schreiner, einen Maler und Maurer sowie Personal, das später beim Bedienen helfen würde. Entschieden werden muss noch, in welcher Form die Begegnungsstätte am besten betrieben werden könnte, „denn ich will so wenig bürokratischen Aufwand wie möglich“, so Stelzer. „Gesucht werden auch noch Sponsoren, die Baumaterial zur Verfügung stellen oder das Ganze finanziell unterstützen möchten. Wer Interesse an dem Projekt hat, kann sich gerne im Landmarkt melden.“

Das Besondere: Es soll ein Treffpunkt werden, an dem alle im Dorf mitarbeiten können. Der Kuchen wird von Bürgerinnen und Bürgern gebacken, bezahlt wird im Café auf freiwilliger Basis.