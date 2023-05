Fahrradfahrer nimmt Auto die Vorfahrt

Bei einem Unfall in Stockheim ist ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden.

En 70-jähriger Fahrradfahrer hat am Mittwoch in Stockheim einen Unfall verursacht. Laut Polizei war er auf der Gartenäckerstraße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Straße "Am Anwander" stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Auto zusammen.

Dabei zog sich der 70-Jährige leichte Kopfverletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden am Auto und am Fahrrad beziffert die Polizei auf 1600 Euro. (mz)