Hund tötet bei Bad Wörishofen ein Reh

In der Nähe von Stockheim wurde ein Reh gerissen. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein totes Reh beschäftigt die Polizei in Bad Wörishofen. Ein Jagdpächter entdeckte am Donnerstag nördlich des Kraftwerks bei Stockheim die Überreste eines Rehs. Die Polizei teilte am Freitag mit, das Tier sei von einem Hund gerissen worden. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen. (mz)

