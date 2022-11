In Stockheim stehen große Eingriffe an

Plus Die neuen Arbeitsgruppen zur Dorferneuerung entwickeln Konzepte für die Dorfstraße und die Alte Käsküche. Es geht um Abriss oder Umnutzung.

Das Großprojekt „Dorferneuerung von Stockheim“ geht in die nächste Runde. Die neuen Arbeitsgruppen befassen sich mit vier großen Themen. Zwei davon kamen jetzt im Gasthof Adler zur Sprache.