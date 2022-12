Kommt nun doch ein Sichtschutz für die Boscha-Kreuzung?

Plus Die Kreuzung bei Stockheim sorgt auch bei der Bürgerversammlung für Kritik und Diskussionen.

Die Boscha-Kreuzung in Stockheim bleibt ein Dauer-Ärgernis für die Bürgerinnen und Bürger. Die Bevölkerung wünscht sich einen Kreisverkehr für mehr Sicherheit, der Landkreis besteht auf Sichtschutzwänden. Nun gab es erneut eine schlechte Nachricht.