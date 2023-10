Stockheim

18:02 Uhr

Mit Zauberartikeln fing bei Unternehmer Trübenbacher in Stockheim alles an

Plus Josef Trübenbacher hat Grund zum Feiern. Er war immer schon ein umtriebiger Mensch voller Ideen. Dabei setzte er sich in vielen Jahren auch für seine Mitmenschen ein.

Von Helmut Bader

Wenn von Josef Trübenbacher die Rede ist, dann verbindet man diesen Namen natürlich mit dem weit bekannten Fahrradgeschäft in Stockheim und in Bad Wörishofen. Doch der jetzt 70 Jahre alt gewordene Stockheimer hat sich darüber hinaus vielfältig für das Gemeinwohl eingesetzt.

1979 machte er sich mit einem kleinen Geschäft mit Zauberartikeln selbstständig, nur ein Jahr später gründete er das Fahrradgeschäft, das heute in Bad Wörishofen, in Kaufbeuren und Landsberg Standorte hat. Später entwickelte sich mit der Erweiterung durch Rasenmäher und das Golf-Equipment das Geschäft zu einem angesehenen mittelständischen Unternehmen. Josef Trübenbacher war Gebietsvertreter der Firma John Deere für Golfplätze fast in ganz Süddeutschland.

