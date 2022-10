Nächster Schritt zu Stockheims Dorferneuerung

Nach der Dorfwerkstatt geht es in Arbeitsgruppen weiter. Wer mitmachen will, muss sich jetzt anmelden.

Nach der Dorfwerkstatt ist vor den Arbeitsgruppentreffen: Die Dorferneuerung Stockheim nimmt Fahrt auf, in der nächsten Woche geht es weiter.

Das erste Treffen der neuen Arbeitsgruppen für die Stockheimer Dorferneuerung findet am Donnerstag, 27. Oktober, im Gasthaus Adler in Stockheim statt. „Alle Bürgerinnen und Bürger von Stockheim sind herzlich eingeladen, ab 18.30 Uhr im Gasthaus Adler beim Gemeinschaftsprojekt mitzumachen“, so Bürgermeister Stefan Welzel. Bis circa 22 Uhr werden vier Vertiefungsbereiche näher betrachtet und diskutiert. Dabei geht es um die Bereiche Dorfstraße, Dorfplatz, Bachaufwertung und Alte Käsküche.

Es geht um Dorfstraße, Dorfplatz und auch um die Alte Käsküche von Stockheim

Diese Bereiche haben sich aus der Dorfwerkstatt als Themenschwerpunkte herauskristallisiert. Ziel ist es nun, die „Anforderungen“ in den Vertiefungsbereichen zu konkretisieren sowie schrittweise erste Vorschläge, Ideen und Lösungsansätze zu erarbeiten.

Moderiert wird der Abend von den Planern der durch die Stadt Bad Wörishofen beauftragten Planungsgemeinschaft Raab + Kurz.

Wer an dem Treffen der Arbeitsgruppen teilnehmen möchte, muss sich bis spätestens Montag, 24. Oktober, verbindlich im Rathaus von Bad Wörishofen anmelden, und zwar per E-Mail an bauverwaltung@bad-woerishofen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 08247/9690-76. Weitere Informationen gibt es zudem im Internet unter der Adresse www.bad-woerishofen.info. (mz)

Lesen Sie dazu auch