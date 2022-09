Stockheim

11:00 Uhr

Stockheims Dorfwerkstatt nimmt die Arbeit auf

Plus Die geplante Dorferneuerung in Stockheim kommt in Fahrt. Der Ort hat jetzt schon viel von dem, was andere Dörfer gerne hätten.Dennoch sehen die Bürgerinnen und Bürger Potenzial, auch in der Debatte um ein prägendes Gebäude Stockheims.

Die Dorfwerkstatt in Stockheim hat ihre Arbeit aufgenommen. Es soll weit mehr sein als „Unser Dorf soll schöner werden“. Was sich in den kommenden Jahren im Dorf verändern soll, das wurde bei der ersten Versammlung im Gasthof Adler gemeinsam mit zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern besprochen.

