Stockheims Musikkapelle beherrscht auch das Farbenspiel

Plus Das Jahreskonzert des Musikvereins Stockheim in der Kirche St. Stephan bietet einige Überraschungen.

Es sind die besonderen Momente eines Konzertes, dem die Gäste nur zu gerne lauschen. Denn nicht nur im Lied von „Pocahontas“ aus dem Zeichentrickfilm von Walt Disney wird das „Farbenspiel des Winds“ deutlich. Farben und Wind spielten beim Jahreskonzert des Musikvereins Stockheim eine große Rolle. Nicht nur in den Musikstücken, sondern auch beim Ausleuchten mit der Vielfalt der Farbtöne im Altarraum der Pfarrkirche St. Michael in Stockheim.