Trauer um den ältesten Bürger Stockheims

Plus Josef Stark aus Stockheim starb kurz vor seinem 100. Geburtstag.

Mit Josef Stark verliert Stockheim nicht nur seinen ältesten Mitbürger, sondern auch den letzten Kriegsteilnehmer aus dem Zweiten Weltkrieg. Stark wurde am 2. Januar 1922 geboren und hätte in wenigen Tagen seinen 100. Geburtstag begehen können.