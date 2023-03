In Bad Wörishofen treffen sich die besten Nachwuchs-Stockschützen

Geprobt haben sie kürzlich, nun folgt für die deutschen Nachwuchs-Stockschützen das große Event: die EM in Bad Wörishofen.

Die Eisarena in Bad Wörishofen ist kommende Woche Schauplatz der besten Eisstockschützen im europäischen Nachwuchsbereich. Dann nämlich ist die Kneippstadt Austragungsort der Nachwuchs-EM im Stockschützensport.

Bereits Mitte Februar gastierten die Jungs und Mädchen der deutschen Auswahl in der Kneippstädter Eissporthalle. Dort haben sich die besten Eisstockschützen für die im März stattfindende Europameisterschaft qualifiziert. Etwa 40 Teilnehmer zwischen 16 und 21 Jahre aus den unterschiedlichsten Vereinen aus Deutschland waren mit ihren Trainerinnen und Trainern in der Kneippstadt vertreten.

Auch das österreichische Team hat schon Wörishofer Luft geschnuppert

Auch die österreichischen Spielerinnen und Spieler waren anschließend zum Training in Bad Wörishofens Eissporthalle.

Die Besten beweisen sich dann vom 8. bis 11. März und kämpfen um elf EM-Titel, die in Bad Wörishofen vergeben werden. Christian Lindner, Präsident der Internationalen Föderation Ice-Stock Sport aus Weilheim, stellt die positive und rasante Entwicklung des Eisstocksports dar: "In Deutschland sind bereits über 30.000 aktive Mitglieder registriert und die Zahlen wachsen. Das große Interesse an einer Sportart, die von Kultur und Brauchtum geprägt ist, wird den Jugendlichen bereits von ihren Eltern und Großeltern vorgelebt", sagt Lindner. "Vor allem in kleinen Ortschaften, die ein geringes Sportangebot anbieten ist es Eltern wichtig, Berührungspunkte für ihre Kinder zu schaffen."

So sei man "sehr glücklich darüber, dass die Europameisterschaft in Bad Wörishofen ausgetragen werden kann", so Lindner weiter.

Bad Wörishofens Bürgermeister freut sich auf großes Zuschauerinteresse

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel freut sich, dass seine Stadt dieses Sportevent austragen kann: "Dieser internationale Wettbewerb passt hervorragend nach Bad Wörishofen als Sportstadt. Sowohl die motivierten Sportler, Veranstalter und wir als Stadt freuen uns auf ein möglichst großes Zuschauerinteresse."

Eröffnet wird die Europameisterschaft am Mittwoch, 8. März, um 16.30 Uhr in der Eisarena. Von Donnerstag bis Samstag laufen die Wettbewerbe ganztägig jeweils ab 8 Uhr. Die Siegerehrungen finden dann am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 16 Uhr statt. Für das leibliche Wohl in der Eissporthalle ist gesorgt. (mz)