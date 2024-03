Ausbau Dorfstraße Stockheim bei Bad Wörishofen: Die Bürger müssen nochmal ran

Plus Die Bundesregierung streicht die Gelder für die Dorferneuerung, auch für Stockheim. Nun sollen andere Fördermittel her. Doch dazu ist schnell eine Menge Arbeit nötig.

Wenn alles nach Plan läuft, könnten bereits im April 2025 die Bagger in Stockheim rollen. Doch davor müssen die Bürger Punkte sammeln - und selbst dann ist es fraglich, ob der Plan „Sanierung Teilbereich Dorfstraße“ verwirklicht werden kann. Auch deshalb gab es kritische Nachfragen bei der Versammlung im Ort.

Etwa 50 Bürgerinnen und Bürger konnte Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) am Donnerstagabend im Gasthof Adler in Stockheim begrüßen. Er führte aus, dass durch den Wegfall der Zuschüsse für die Dorferneuerung die Stadt nun versuche, über ein anderes Förderprogramm - Eler - doch noch einen Zuschuss für den weiteren Ausbau der Dorfstraße zu erhalten. Florian Hollmann vom Stadtbauamt erläuterte die Voraussetzungen, unter welchen eine Förderung überhaupt möglich sei.