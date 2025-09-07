Streit vor Bar in Bad Wörishofen eskaliert: zwei Verletzte

Vor einer Bar in der Zugspitzstraße in Bad Wörishofen ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Prügelei gekommen.

Nach Angaben der Polizei soll ein 57-Jähriger einen 46-Jährigen so geschubst haben, dass dieser zu Boden fiel. Als dem Angegriffenen daraufhin ein 41-Jähriger zu Hilfe kam, habe der 57-Jährige auch diesen attackiert und durch einen Schlag ins Gesicht verletzt.

Alle Beteiligten des Streits seien stark angetrunken gewesen, so die Polizei

Alle drei Beteiligten waren bei dem Vorfall laut Polizei stark alkoholisiert. Der 46-Jährige und der 41-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Den 57-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. (mz)