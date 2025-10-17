Umstrittener Adler-Umbau in Kirchheim: „Ich bin froh, dass wir es gemacht haben“

Es gibt für eine Bürgermeisterin schönere Dinge, als eine hohe und weiter steigende Verschuldung zu erläutern. Doch Kirchheims Rathauschefin Susanne Fischer findet, man dürfe sich davon nicht verrückt machen lassen. „Behalten Sie im Kopf, dass wir sehr viele Projekte angepackt haben: Schule, Kindergarten, Wohngebiet, Bürgerhaus“, sagte sie in der Bürgerversammlung zu den Anwesenden. „Wir haben bleibende Werte geschaffen!“ Welche das sind, erklärte sie ebenso wie die Antwort auf die Frage, warum der „Adler“ fast dreimal so teuer wird, als ursprünglich geplant.

Aktuell liegen die Kosten für den Umbau des Gasthofs zum Bürger- und Kulturzentrum bei 9,1 Millionen Euro, von denen 4,1 Millionen der Markt übernimmt. Anfangs war von Gesamtkosten von 3,5 Millionen Euro die Rede gewesen. Der Baupreisindex sei seitdem stark gestiegen, erläuterte Fischer. Weil die Erbfolge nach dem Tode Graf Alberts geklärt werden musste, habe sich der Planungsbeginn verzögert. „So fielen wir in eine sehr ungünstige Ausschreibungszeit mit Corona und dem Ukrainekrieg“, erklärte Fischer. „Es gab wenig Angebote mit sehr hohen Preisen.“ Zudem hätten sich bei Beginn der Freilegung übermäßige, verdeckte Schäden im Bestand ergeben.

Schwere Mängel in den Decken im Gasthof zum Adler in Kirchheim

Während der Dachstuhl okay gewesen sei, hätten die Geschossdecken zahlreiche und schwerwiegende versteckte Mängel aufgewiesen. Warum man den „Adler“ vor dem Kauf nicht besser untersucht habe? Das Haus Fugger habe keine Teilöffnungen oder Teilabbrüche zugelassen, so Fischer. Hätte man diese gemacht, hätte man früher gewusst, was es kostet, so die Bürgermeisterin. „Hätte man‘s dann gelassen?“, fragte sie in den Raum und fügte sofort hinzu: „Ich bin froh, dass wir es gemacht haben.“ Man habe in Kirchheim ein einzigartiges Kleinod geschaffen. Die ersten Vereine seien schon dabei, „Leben in die Bude“ zu bringen. Fischer appellierte an alle Beteiligten, bei künftigen Problemen fair miteinander umzugehen, und dankte für die Geduld mit der Baustelle. „Es wird toll und unglaublich schön!“, schwärmte sie.

Gerade in den Geschossdecken des Altbaus zeigten sich Mängel (hier ein Bild vom Adlersaal). Foto: Melanie Lippl

Verschiedene Themen in der Bürgerversammlung in Kirchheim

Neben dem Adler ging Fischer noch auf die Finanzen (Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2025: 2256 Euro) sowie weitere Themen ein:

Kinderbetreuung: Die neue Kita St. Nepomuk ist 2025 eingeweiht worden. Es werden 80 Kinder in Kirchheim und 25 Kinder in Derndorf betreut. Aktuell prüfe sie, ob wieder ein Kindergarten-Shuttle für die Kinder aus Hasberg und Tiefenried nach Derndorf und/oder Kirchheim mit Kleinbussen möglich ist, so Fischer.

Schule: 242 Kinder und Jugendliche besuchen die Grund- und Mittelschule in Kirchheim, 31 mehr als im vergangenen Schuljahr. Der Anbau an die Schule wird gerade fertiggestellt, der Ostteil konnte pünktlich zum Schulstart bezogen werden, die Finanzen liegen in der Kostenschätzung (Gesamtkosten 7,05 Millionen Euro; Anteil Kirchheim: 2,82 Millionen Euro).

Jugendzentrum: Neue Räume für das Juze nahe dem alten Sportplatz wurden gefunden , die der Eigentümer dem Markt gegen Übernahme der laufenden Kosten überlässt. Von der Kultur- und Sozialstiftung der Genobank gibt es 2500 Euro für die Arbeiten am Juze. Nach wie vor gesucht wird eine Leitung.

Internet: Die Telekom baut bis Mitte 2026 das Glasfasernetz in Kirchheim weiter aus (Gesamtkosten: 1,4 Millionen Euro; Anteil für den Markt: 140.000 Euro). Förderung gibt es für alle, die bei der Markterkundung eine Geschwindigkeit von unter 100 Mbit/s hatten.

Verkehr: Am Sportpark wurde das Ortsschild nach Norden versetzt, womit es möglich war, ein fehlendes Stück Fuß- und Radweg zum Sportpark zu erstellen, auch dank des ehrenamtlichen Engagements von Thomas Kreuzer, Jürgen Geiger und Wolfgang Steiger vom TSV. Auf dem Feldweg entlang „Von Hürnheim“ und Angerweg wurde ein Durchfahrtsverbot installiert, um den Verkehr einzudämmen. Auf der Nordseite des Wohngebiets in Richtung Haselbach wurde das Ortsschild nach Osten versetzt, damit der Verkehr langsamer in den Ort fährt.

Friedhöfe: Die Nachfrage nach alternativen Urnengräbern steigt, deswegen wurden in Kirchheim kleine Grabstätten gemacht, zudem werden in Kirchheim, Derndorf und Tiefenried Bereiche für sogenannte Erdröhren angelegt.

Baugebiet: Bis auf das Grundstück für Mehrfamilienhäuser sind am Renazé-Ring alle Bauplätze verkauft. Für das große Grundstück ist ein Gebotsverfahren geplant, um dafür einen Investor zu finden.

Wortbeiträge der Bürgerinnen und Bürger folgten zum Thema Glasfaserausbau, den geplanten Ärztehäusern, der positiven Ortsentwicklung des Marktes insgesamt sowie zu verschiedenen Verkehrsproblematiken, vor allem an der Hauptstraße, und nicht zuletzt zu den hohen Kosten für den Adler.

Kirchheim in Zahlen Einwohner: 2723 (+24), davon 1321 Frauen und 1402 Männer

Kirchheim: 1529 Personen

Derndorf: 518

Hasberg: 415

Tiefenried: 152

Spöck: 109