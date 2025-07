PV-Anlage am Gleisdreieck eingeweiht: Strom geht zu den Grob-Werken

Bei schönstem Sonnenschein ist die PV-Freiflächenanlage am „Gleisdreieck“ in Mindelheim mit einem symbolischen Schnitt durchs rote Band offiziell eingeweiht worden. Ans Stromnetz ging die Photovoltaikanlage bereits im Dezember 2024. Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt der AE Allgäu Energie (Mindelheim) und der Energieallianz Bayern (Hallbergmoos), die jeweils zu 50 Prozent an der Betreibergesellschaft „PV Gleisdreieck Mindelheim“ beteiligt sind.

Die PV-Anlage beliefert die Mindelheimer Grob-Werke

Auf rund sechs Hektar Fläche erzeugt die Anlage jährlich bis zu 7,8 Millionen Kilowattstunden Strom. Diese Menge reicht aus, um rechnerisch etwas mehr als 3000 Haushalte mit Ökostrom zu versorgen und rund 6300 Tonnen CO₂ pro Jahr einzusparen. Installiert wurden 12.930 PV-Module mit einer Gesamtleistung von 7,5 MWp. Bürgerinnen und Bürger konnten sich an der Finanzierung beteiligen, 260.000 Euro gingen über Bürgerbeteiligungen in die insgesamt 4,7 Millionen Euro Investitionskosten ein; die Investorinnen und Investoren erhalten dafür sechs Prozent Rendite jährlich über zehn Jahre. Der erzeugte Strom wird über die VWEW-energie vermarktet und langfristig im Rahmen einer Stromkaufvereinbarung an die Grob-Werke geliefert. (mz)